Ieri sera, presso il palasport, è stato presentato il nuovo acquisto della squadra di basket di serie B. Il giocatore, arrivato da poco, si è unito agli allenamenti sotto la guida di coach Sacco. Ha espresso la volontà di prepararsi al meglio per contribuire alla squadra. La sua presenza rappresenta un nuovo passo nel cammino del team, che prosegue la stagione con rinnovato entusiasmo.

Primo giorno in maglia biancazzurra per Patrick Gatti, neo acquisto dell’Adamant che ieri pomeriggio si è già allenato agli ordini di coach Sacco. Giocatore da quintetto, si alternerà con Solaroli nello spot di "3", con Bellini che scalerà da guardia visto l’infortunio di Dioli e lo stop di Pellicano. Gatti arriva da Capo d’Orlando, dove è stato due anni e mezzo e ha lasciato un buonissimo ricordo: "Sono carico e voglio far bene – le prime parole del nuovo arrivato che indosserà la canotta numero 8 –, ringrazio la società per l’interessamento. Cambiare squadra a metà anno non è mai facile, per me è una sfida e dovrò essere capace ad inserirmi in fretta nei meccanisimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B, il nuovo acquisto ieri sera al palasport. Adamant, ecco Gatti: "Mi farò trovare pronto»

Leggi anche: Basket: sarà già in campo sabato sera. E per ora Bellini resta. Adamant, arriva l’ala Patrick Gatti. Trascorsi a Jesi e Capo d’Orlando

Basket serie b. Adamant, due gare in casa per risollevarsiDue gare casalinghe da vincere per sistemare la classifica e guardare con una dose maggiore di ottimismo al futuro.

Temi più discussi: Il presidente LNP Pietro Basciano su stop dei campionati e ipotesi ripresa attività; Basket donne, Serie B: Usmate impone la difesa su Canegrate, è seconda da sola; La Pielle perde Casoria e perde la vetta della classifica; Dany Basket Quarrata, volata amara a Imola: la Virtus si impone 79-74.

Basket serie B Int. – Amica Chips ha ritrovato il sorriso. E ora deve sfatare il tabù trasfertaCurtatone Il successo casalingo conquistato domenica sera contro Pordenone (82-67) ha permesso all’Amica Chips di interrompere la serie negativa di due ... vocedimantova.it

Serie B - Vigor Basket Matelica: arriva il play-guardia Ignacio DavicoLa Vigor Basket Matelica è lieta di annunciare l’ingaggio fino al termine della stagione di Ignacio Davico. Play-guardia classe 1992, 188 centimetri di altezza, ... pianetabasket.com

Basket, serie C: Manerbio espugna il parquet dei Verolanuova x.com

Quarta sconfitta consecutiva per la New Basket Pisogne in serie C. Nel turno infrasettimanale i ragazzi di coach Mazzoli cadono contro Ospitaletto - facebook.com facebook