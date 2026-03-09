Basket Serie A | l’EA7 Milano rischia ma batte all' ultimo respiro Cantù agganciata Brescia

Nel campionato di Serie A di basket, l’EA7 Emporio Armani Milano ha vinto contro Cantù all’ultimo secondo, mentre Brescia si è avvicinata in classifica. La partita si è conclusa con Milano che ha mantenuto la testa, nonostante un finale difficile, e Brescia che si avvicina ai primi posti della classifica. La gara si è giocata il 9 marzo 2026 e ha visto entrambe le squadre impegnate fino alla fine.

Milano, 9 marzo 2026 – Nonostante forte brivido corso nel finale, l'EA7 Emporio Armani Milano piega l'Acqua San Bernardo Cantù 88-86 nel derby lombardo che chiude il 21° turno di Serie A di basket e, grazie a questo sesto sigillo di fila, aggancia la Germani Brescia (che ha osservato il turno di riposo) a quota 30 punti. Gli uomini di coach Peppe Poeta sono partiti con il giusto piglio chiudendo a +13 un primo quarto da 33 punti segnati, ma poi hanno dovuto fare i conti con il grande orgoglio messo in campo da un'Acqua San Bernardo Cantù mai doma e capace di riaprire i giochi con una grande seconda frazione. La squadra di coach Walter De...