Basket il DREAM Pisa lotta ma cede a Volterra in gara1 dei play-off di DR2

Il DREAM Pisa ha iniziato i play-off di Divisione Regionale 2 con una sconfitta sul campo di Volterra, terminata 59-52. La partita è stata caratterizzata da un confronto acceso e da un ritmo elevato, con entrambe le squadre impegnate in un match equilibrato. Alla fine, sono stati i padroni di casa a prevalere, portando a casa la prima gara della serie.

Pisa, 4 maggio 2026 – Si apre con una sconfitta l’esperienza dei play-off di Divisione Regionale 2, per il DREAM Basket Pisa, che cade sul campo di Volterra per 59-52, al termine di una sfida combattuta e giocata con grande intensità.. LA CRONACA - I gialloblù partono con un buon atteggiamento, riuscendo a chiudere avanti il primo quarto ( 14-15 ) e dimostrando fin da subito di potersela giocare alla pari contro un avversario solido ed esperto. Nel corso della gara, però, alcune disattenzioni e un po’ di nervosismo nei momenti chiave finiscono per pesare sull’equilibrio dell’incontro. Volterra approfitta della sterilità offensiva pisana nel secondo periodo, per andare al riposo sul 29-24, ma i gialloblù del presidente Gorini restano pienamente in partita fino agli ultimi secondi, arrivando sul 54-52 a 27" dalla sirena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il DREAM Pisa lotta ma cede a Volterra, in gara1 dei play-off di DR2 Notizie correlate Basket, il DREAM Pisa lotta ma cede con la capolista Fortezza Livorno, in DR2Pisa, 28 aprile 2026 – Grande prestazione del DREAM Basket Pisa, che chiude la stagione regolare, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D,... Basket, al via per le pisane i play-off in DR2, con Volterra-DREAM e Liburnia-GMVPisa, 29 aprile 2026 – Terminata la regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le due pisane DREAM Basket e GMV si sono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket, il DREAM Pisa lotta ma cede con la capolista Fortezza Livorno, in DR2; Basket il DREAM Pisa lotta ma cede con la capolista Fortezza Livorno in DR2; Basket, al via per le pisane i play-off in DR2, con Volterra-DREAM e Liburnia-GMV; Basket al via per le pisane i play-off in DR2 con Volterra-DREAM e Liburnia-GMV. Basket, il DREAM Pisa lotta ma cede a Volterra, in gara1 dei play-off di DR2Pisa, 4 maggio 2026 – Si apre con una sconfitta l’esperienza dei play-off di Divisione Regionale 2, per il DREAM Basket Pisa, che cade sul campo di Volterra per 59-52, al termine di una sfida ... sport.quotidiano.net Basketball: DREAM Pisa battles back but loses to league leaders Fortezza Livorno in DR2.Pisa, 28 aprile 2026 – Grande prestazione del DREAM Basket Pisa, che chiude la stagione regolare, nel campionato di Regional Division 2, girone D, offrendo una prova di carattere nel match casalingo ... sport.quotidiano.net IL FUTURO DI VERTEMATI Nonostante i rumors di mercato, Adriano Vertemati conferma che resterà alla Apu Udine anche nella prossima stagione. I dettagli: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/adriano-vertemati-si-conferma-all-apu-udine- - facebook.com facebook Basket, play off Divisione Regionale 1: sorride solo Orzinuovi x.com