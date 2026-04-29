Basket al via per le pisane i play-off in DR2 con Volterra-DREAM e Liburnia-GMV

Dopo la fine della regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le squadre pisane DREAM Basket e GMV si sono qualificate tra le prime otto, garantendosi così l'accesso ai play-off. Le partite eliminatorie inizieranno con gli incontri tra Volterra e DREAM, e Liburnia contro GMV, determinando le formazioni che avanzeranno verso la promozione nella Divisione Regionale 1. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, con le sfide che si disputeranno in campo neutro o presso le sedi delle squadre meglio piazzate.

Pisa, 29 aprile 2026 – Terminata la regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le due pisane DREAM Basket e GMV si sono classificate tra le prime otto compagini, che accedono ai play-off, per una promozione nella Divisione Regionale 1 della prossima stagione. L’altra formazione, Devitalia IES Pisa, è arrivata nona e dunque mantiene la propria presenza nella DR2 2026-27, senza disputare gli insidiosi play-out. I PLAY-OFF – La classifica del girone vede nell’ordine Fortezza Livorno, Libertas Liburnia Livorno, Ponsacco, AutoEtruria Volterra, DREAM Pisa, US Livorno, GMV e Team 90 Grosseto. Il primo turno, che inizia il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, al via per le pisane i play-off in DR2, con Volterra-DREAM e Liburnia-GMV Notizie correlate Basket, ultimi impegni per DREAM Pisa e GMV prima dei play-off, in DR2Pisa, 17 aprile 2026 – A due giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le otto squadre che... Basket, DREAM Pisa e GMV lottano per salire ancora nella griglia dei play-off, in DR2Pisa, 9 aprile 2026 – A tre giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, la situazione dei... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Incidente fra un'auto e un motorino a Cascina: grave 36enne; Pisani sul caso Rocchi: Sospendere immediatamente il campionato di serie A. E' falsato; Basket, al via per la Pallacanestro Femminile Pisa i play-off per la promozione in serie B; Basket al via per la Pallacanestro Femminile Pisa i play-off per la promozione in serie B. Basket, al via per le pisane i play-off in DR2, con Volterra-DREAM e Liburnia-GMVEntrambe le formazioni pisane hanno vinto con le avversarie una gara delle due giocate nel corso della regular season ... sport.quotidiano.net NUOVE NUBI A TRIESTE La Pallacanestro Trieste interviene con una nota di Michael Arcieri chiedendo chiarezza sulla posizione del Comune in merito al PalaTrieste. La situazione: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/pallacanestro-trieste-s - facebook.com facebook