Il nuovo quartiere con la zona 30 e senza barriere per disabili | interventi per oltre 700mila euro

Un nuovo quartiere sta per essere realizzato, con un investimento superiore ai 700mila euro. L’intervento prevede la creazione di una zona a traffico limitato con limite di velocità a 30 kmh, l’installazione di una nuova pista ciclabile, lavori di asfaltatura e l’installazione di segnaletica. Inoltre, saranno eliminate le barriere architettoniche, favorendo l’accessibilità per tutte le persone.

Sarà una zona 30. con una nuova ciclabile, nuovi asfalti e segnaletica, e zero barriere architettoniche. A cambiare volto sarà via Conciliazione, nel quartiere di Binzago a Cesano Maderno, da mesi al centro di una significativa azione di riqualificazione urbana. Lungo la via, nel tratto compreso.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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