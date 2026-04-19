Senago | taglio del nastro per il nuovo stadio di baseball Carlo Tosi

Questa mattina è stato ufficialmente aperto il nuovo stadio di baseball intitolato a Carlo Tosi, situato a Senago. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e appassionati, che hanno assistito alla cerimonia di apertura. La struttura, realizzata dopo diversi anni di lavori, si trova in una zona centrale della città e sarà destinata alle attività sportive e agli eventi legati al baseball.

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