Base jumper precipita durante l’atterraggio e si schianto al suolo | soccorso con l’elicottero
Un base jumper è precipitato al suolo durante l’atterraggio, dopo aver perso il controllo della vela negli ultimi metri di volo. L’incidente è avvenuto davanti a diverse persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, ma non sono ancora state rese note le condizioni dell’uomo coinvolto. La ricostruzione della dinamica è in corso da parte delle forze dell’ordine.
Ha perso il controllo della vela negli ultimi metri del volo ed è precipitato violentemente a terra davanti ad alcuni testimoni. Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi in località Gaggiolo, a Dro, dove un base jumper italiano è rimasto ferito dopo un duro impatto durante la fase di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Village Attacked by Terrorists, Entire Region Falls Into Panic! #Movie #Hollywood
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