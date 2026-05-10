Base jumper precipita durante l’atterraggio e si schianto al suolo | soccorso con l’elicottero

Un base jumper è precipitato al suolo durante l’atterraggio, dopo aver perso il controllo della vela negli ultimi metri di volo. L’incidente è avvenuto davanti a diverse persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, ma non sono ancora state rese note le condizioni dell’uomo coinvolto. La ricostruzione della dinamica è in corso da parte delle forze dell’ordine.

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Ha perso il controllo della vela negli ultimi metri del volo ed è precipitato violentemente a terra davanti ad alcuni testimoni. Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi in località Gaggiolo, a Dro, dove un base jumper italiano è rimasto ferito dopo un duro impatto durante la fase di.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Village Attacked by Terrorists, Entire Region Falls Into Panic! #Movie #Hollywood Notizie correlate Base jumper precipita nel lago durante la “benedizione dei barcaroli”Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella mattinata di sabato 2 maggio a Riova del Garda: un base jumper, per motivi che non sono ancora stati... Precipita nel lago durante la “benedizione dei barcaroi”: paura per un base jumperSono stati momenti di paura quelli di stamattina, 2 maggio 2026, per un base jumper che, per motivi che non sono ancora stati resi noti, è... Argomenti più discussi: Precipita nel lago durante la benedizione dei barcaroi: paura per un base jumper; Riva del Garda: Base jumper precipita nel lago durante la benedizione dei barcaroli; Base jumper cade nel Garda | salvato dai soccorsi a Riva durante la festa; Base jumper incastrato tra gli alberi | soccorso a Cima Capi.