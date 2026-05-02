Precipita nel lago durante la benedizione dei barcaroi | paura per un base jumper

Stamattina, durante la tradizionale cerimonia di benedizione dei barcaroli, un base jumper è caduto nel lago di Garda. L’incidente si è verificato nei pressi del Ponale, nel territorio comunale di Riva. Le cause dell’incidente non sono ancora note, e le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena inaspettata.

Sono stati momenti di paura quelli di stamattina, 2 maggio 2026, per un base jumper che, per motivi che non sono ancora stati resi noti, è accidentalmente precipitato nel lago di Garda, nel territorio comunale di Riva, nei pressi del Ponale.L’allarme alla Centrale Unica di Emergenza è scattato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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