Base jumper precipita nel lago durante la benedizione dei barcaroli

Sabato 2 maggio, a Riova del Garda, si sono vissuti momenti di paura quando un base jumper è precipitato nel lago di Garda, vicino al Ponale. L’incidente, di cui non sono stati ancora divulgati i motivi, è avvenuto durante la tradizionale “benedizione dei barcaroli”. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma ancora non si conosce lo stato di salute del soggetto coinvolto.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella mattinata di sabato 2 maggio a Riova del Garda: un base jumper, per motivi che non sono ancora stati resi noti, è accidentalmente precipitato nel lago di Garda, nei pressi del Ponale.L’allarme alla Centrale Unica di Emergenza è scattato proprio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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