Base jumper ferito a Dro | impatto violento dopo il guasto alla vela

Un base jumper è rimasto ferito a Dro a causa di un impatto violento durante la discesa. La vela ha subito un guasto improvviso, che ha causato la perdita di controllo. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del soccorso alpino, che hanno raggiunto la zona in breve tempo per assistere l’uomo e trasportarlo in ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del malfunzionamento.

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? Punti chiave Cosa ha causato il malfunzionamento improvviso della vela durante la discesa?. Come ha fatto il soccorso alpino a intervenire così rapidamente sul luogo?. Quali sono le condizioni cliniche del saltatore dopo l'impatto violento?. Perché la manovra di atterraggio si è trasformata in un incidente?.? In Breve Allarme lanciato alle 11:45 tramite Numero Unico per le Emergenze 112.. Soccorso Alpino e Speleologico Trentino intervenuto in zona Gaggiolo per attività formativa.. Paziente trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Indagini tecniche su possibili fattori meteorologici o guasti alla dotazione utilizzata..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Base jumper ferito a Dro: impatto violento dopo il guasto alla vela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Schianto sulla Jonica: 3 feriti e l’elisoccorso dopo il violento impatto? Cosa sapere Tre feriti sulla Statale 106 a Strongoli Marina dopo lo schianto del 24 aprile. Scontro sulla Cassanese: 5 feriti dopo il violento impatto bus-camionUn violento impatto tra un autobus turistico e un autocarro ha scosso il traffico della Sp103 Cassanese intorno alle ore 13 di questo martedì 21... Argomenti più discussi: Base jumper perde il controllo della vela a Dro: portato con l’elicottero al Santa Chiara - Basso Sarca - Ledro; Riva del Garda: Base jumper precipita nel lago durante la benedizione dei barcaroli; Riva del Garda, quattro soccorsi in meno di quindici ore tra Valle del Sarca, Cima Capi e Monte Casale.