Base jumper ferito a Dro | impatto violento dopo il guasto alla vela
Un base jumper è rimasto ferito a Dro a causa di un impatto violento durante la discesa. La vela ha subito un guasto improvviso, che ha causato la perdita di controllo. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del soccorso alpino, che hanno raggiunto la zona in breve tempo per assistere l’uomo e trasportarlo in ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del malfunzionamento.
? Punti chiave Cosa ha causato il malfunzionamento improvviso della vela durante la discesa?. Come ha fatto il soccorso alpino a intervenire così rapidamente sul luogo?. Quali sono le condizioni cliniche del saltatore dopo l'impatto violento?. Perché la manovra di atterraggio si è trasformata in un incidente?.? In Breve Allarme lanciato alle 11:45 tramite Numero Unico per le Emergenze 112.. Soccorso Alpino e Speleologico Trentino intervenuto in zona Gaggiolo per attività formativa.. Paziente trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento.. Indagini tecniche su possibili fattori meteorologici o guasti alla dotazione utilizzata..🔗 Leggi su Ameve.eu
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