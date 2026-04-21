Scontro sulla Cassanese | 5 feriti dopo il violento impatto bus-camion

Martedì 21 aprile 2026, alle ore 13, sulla strada Sp103 Cassanese nel comune di Vignate, un incidente tra un autobus turistico e un autocarro ha provocato cinque feriti. L’impatto violento ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno verificando le cause dello scontro e stanno ricostruendo l’accaduto. Nessuna informazione sui dettagli delle condizioni dei feriti è stata comunicata finora.

Un violento impatto tra un autobus turistico e un autocarro ha scosso il traffico della Sp103 Cassanese intorno alle ore 13 di questo martedì 21 aprile 2026, nel comune di Vignate. Il sinistro stradale ha coinvolto cinque passeggeri del pullman, tutti di età compresa tra i 49 e i 60 anni, che sono stati immediatamente presi in carico dai soccorsi dopo lo scontro avvenuto nel cuore dell’area milanese. L’intervento d’emergenza e il bilancio dei feriti. Le squadre di soccorso hanno reagito con estrema rapidità alla segnalazione dello schianto, mobilitando sul posto un’auto medica, tre ambulanze e l’impiego di un elicottero per garantire la massima tempestività nelle operazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Cassanese: 5 feriti dopo il violento impatto bus-camion AUTOBUS CADE DA BURRONE: CI SONO MORTI E FERITI NEL GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE Notizie correlate Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feritiVignate (Milano), 21 aprile 2026 – Paura, oggi verso le 13, lungo la Sp103 Cassanese all’altezza di Vignate, nel Milanese, per un incidente stradale. Leggi anche: Violento scontro fra camion sulla Romea: due feriti e chiusura della statale