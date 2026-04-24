Schianto sulla Jonica | 3 feriti e l’elisoccorso dopo il violento impatto

L’incidente si è verificato sulla Statale 106 a Strongoli Marina, causando tre feriti. Uno di loro è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso a causa delle gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le persone coinvolte e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

? Cosa sapere Tre feriti sulla Statale 106 a Strongoli Marina dopo lo schianto del 24 aprile.. Un ferito grave viene trasportato in ospedale con l'elisoccorso dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco.. Tre persone sono rimaste ferite lungo la Statale 106 nel tratto di Strongoli Marina, dove poco prima delle ore 8 di questo venerdì 24 aprile 2026 si è verificato un violento impatto stradale. Il bilancio del sinistro vede tre occupanti del veicolo coinvolti nella dinamica. Uno di questi, a causa della gravità delle condizioni cliniche, ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso per il trasferimento verso una struttura ospedaliera specializzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schianto sulla Jonica: 3 feriti e l’elisoccorso dopo il violento impatto Notizie correlate Scontro sulla Cassanese: 5 feriti dopo il violento impatto bus-camionUn violento impatto tra un autobus turistico e un autocarro ha scosso il traffico della Sp103 Cassanese intorno alle ore 13 di questo martedì 21... Scontro violento sulla Postumia: 3 feriti e l’elisoccorso a FontanivaUn violento impatto tra due automobili ha scosso la zona di Fontaniva nella tarda domenica pomeriggio, lasciando tre persone ferite, di cui due in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Incidente mortale sulla Statale 106 VarB a Grotteria: perde la vita un 63enne di Roccella Jonica; Bianco, tragico incidente sulla 106: un morto e un bambino gravissimo. Schianto sulla Statale in Calabria: un morto e un feritoUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 106 Jonica, al chilometro 214,400, nel territorio di Belcastro (provincia di Catanzaro). Il bilancio è di una ... zoom24.it