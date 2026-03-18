Due uomini sono stati arrestati a Napoli dopo aver rapinato un supermercato, dove hanno minacciato un vigilante con un fucile a canne mozze. L'episodio ha provocato momenti di paura tra clienti e dipendenti. La rapina si è conclusa con l'arresto dei responsabili, che sono stati portati via dalle forze dell'ordine. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.

"> Due Banditi Arrestati a Napoli: Panico in un Supermercato. Due uomini, di 59 e 29 anni, entrambi originari di Napoli, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato dopo aver compiuto una rapina in un supermercato, seminando il panico tra i clienti e il personale. L’incidente è avvenuto sabato sera in via delle Repubbliche Marinare, dove i due malviventi hanno utilizzato un fucile a canne mozze per minacciare l’addetto alla vigilanza. L’operazione si è svolta in un clima di massima tensione. I banditi, con il volto coperto, si sono avvicinati al parcheggio del supermercato e hanno costretto il vigilante a rientrare nell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Supermercato rapinato: vigilante minacciato con fucile a canne mozze. Attimi di terrore!

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