Non rientra a casa attivate le ricerche per un uomo scomparso ad Abbadia

Venerdì 30 aprile, i soccorritori sono intervenuti ad Abbadia Lariana per cercare un uomo che non è rientrato a casa nel pomeriggio. Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo la segnalazione di scomparsa, che riguarda un residente del paese. Le operazioni di ricerca sono in corso senza ulteriori dettagli sulla sua posizione o sulle cause della scomparsa.

Soccorsi attivati ad Abbadia Lariana per la ricerca di una persona scomparsa. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, dopo che la persona - residente in paese - non ha fatto rientro a casa. Si tratterebbe di un uomo di 67 anni (Tiziano R.) non tornato per pranzo dopo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Non rientra a casa, attivate le ricerche per una persona scomparsa ad Abbadia Cava de’ Tirreni, proseguono le ricerche dell’uomo scomparsoI tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati ancora impegnati per tutta la giornata di oggi nelle ricerche del settantenne... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Non rientra a casa, attivate le ricerche per un uomo scomparso ad Abbadia; Abbadia, va nell'orto ma non torna più a casa: ricerche a oltranza per Tiziano; Abbadia va nell' orto ma non torna più a casa | ricerche a oltranza per Tiziano. Non rientra a casa, attivate le ricerche per una persona scomparsa ad AbbadiaSoccorsi attivati ad Abbadia Lariana per la ricerca di una persona scomparsa. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 aprile, dopo che la persona - residente nella zona - non ha fatto ... leccotoday.it Abbadia, va nell'orto ma non torna più a casa: ricerche a oltranza per TizianoRicerche a oltranza a Abbadia Lariana per trovare Tiziano R., un pensionato di 67 anni che abita in paese. In mattinata è andato come di consueto nel suo orto, in zona Linzanico. Sarebbe dovuto ... ilgiorno.it 1 maggio, Valerio Fabiani terrà l'intervento ad Abbadia San Salvatore.. - facebook.com facebook