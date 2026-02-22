La Segavecchia 2026 si svolge dal 7 al 15 marzo, e la tradizione dei tre giorni dedicati ai giovani si rinnova con iniziative speciali. Durante la manifestazione, i ragazzi possono usufruire di biglietti gratis o a prezzi ridotti per l’ingresso al Luna Park, grazie a un accordo tra organizzatori e scuole locali. Questa scelta mira a coinvolgere soprattutto gli studenti e le famiglie, rendendo la festa più accessibile a tutti. La giornata del Ragazzo e della Ragazza si conferma uno degli eventi più attesi.

Ogni bambino potrà ritirare una sola cartella e potrà contribuire, con un’offerta libera, al parziale recupero dei costi organizzativi della manifestazione Quest’anno le Giornate del ragazzo e della ragazza saranno lunedì 9 marzo, martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo 2026, durante le quali sarà possibile utilizzare le cartelle-biglietti nelle attrazioni corrispondenti messe a disposizione dai giostrai. La distribuzione delle cartelle-biglietti avverrà, come di consueto, a Forlimpopoli nella sala consiliare in Piazza Fratti, sabato 28 febbraio, dalle 15 alle 18 e domenica 1 marzo, dalle ore 9:30 alle 12. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Prezzi dei biglietti alle stelle e giovani che non tornano in Sicilia per Natale, sit-in di protesta in aeroporto

Leggi anche: Come vincere i biglietti gratis per Sanremo 2026: il concorso destinato ai giovani

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giostre e tradizione, la Segavecchia dedica tre giornate ai giovani: tornano i biglietti gratis o a prezzi ridotti per gli studenti; Sartiglia 2026 - Oristano pronta a vivere un’altra edizione da record tra tradizione, identità e spettacolo; Torna il Luna Park del Tredicino: 70 attrazioni in piazzale Aldo Moro; Cosenza, dal 15 al 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe (con vimini e terracotta) | LE NOVITA’ · CosenzaChannel.it.

Cerreto – In scena la tradizionale sfilata dei cavalli ‘La giostra dei 12 mesi’Alle 14, quando il programma aveva stabilito l’inizio della manifestazione, l’istituto d’istruzione superiore Carafa-Giustiniani e la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli affacciano su una piazza L ... ilsannioquotidiano.it

Carnevale a Roma: al Luneur si festeggia tra giostre, maschere e coriandoliFino al 22 febbraio, lo storico parco divertimenti di Roma sud apre le porte ogni fine settimana, apertura straordinaria il pomeriggio del 17 in occasione del martedì grasso, per celebrare i giorni pi ... roma.corriere.it

Le “giostre di #SanCiro” sono per noi diventate una vera e propria #tradizione. Per tutti, grandi e piccini, come ogni anno ci faranno compagnia per tutta la festività a partire da questa sera! Buon divertimento a tutti #grottaglie #giostre - facebook.com facebook