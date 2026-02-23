Inter Bodo biglietti | ancora disponibili 10mila tagliandi con prezzi da 14 euro

L’Inter ha reso noti ancora 10.000 biglietti disponibili per la sfida contro il Bodo, a causa della forte richiesta dei tifosi. I tagliandi, con prezzi a partire da 14 euro, sono stati messi in vendita per sostenere la squadra in un match decisivo di Champions League. La partita si avvicina e molti appassionati cercano ancora di acquistare il loro posto allo stadio. Le vendite continuano fino a esaurimento.

Inter Bodo biglietti. L’Inter avrà bisogno dell’impresa martedì prossimo per passare il turno di Champions League. Ci sarà da rimontare il 3-1 dell’andata. Per i nerazzurri servirà una vittoria con 3 gol di scarto o 2 per accedere ai supplementari. Missione difficile ma non impossibile. Importante sarà anche l’atmosfera con un San Siro esaurito che dovrà dare la spinta necessaria. Inter Bodo biglietti. La commercializzazione dei biglietti ha preso il via giovedì 5 febbraio, esclusivamente in modalità online attraverso inter.ittickets. La prima finestra è stata riservata agli abbonati Serie A 202526 (FULL, PLUS e BASE). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Bodo biglietti ancora disponibili: tutti a San Siro!L’Inter ha ancora biglietti disponibili per la partita contro il Bodo, in programma a San Siro martedì prossimo.

