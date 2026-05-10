Bari domenica 10 maggio | navette e parcheggi per evitare il traffico

Domenica 10 maggio a Bari sono stati predisposti parcheggi alternativi in diverse zone della città nel caso le aree principali si riempissero. Sono state allestite navette che collegheranno i parcheggi ai punti centrali, garantendo un collegamento continuo durante tutta la giornata. Le navette partiranno con frequenza regolare, facilitando gli spostamenti delle persone che desiderano visitare il centro senza usare l’auto. Sono stati segnalati anche percorsi e orari specifici per queste modalità di trasporto.

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? Punti chiave Dove si troveranno i parcheggi alternativi se le aree principali si riempiono?. Come funzionerà il sistema di navette per raggiungere il centro città?. Quanto costa esattamente il servizio Park & Ride per ogni passeggero?. Quali percorsi cambieranno in caso di eccessivo afflusso di auto?.? In Breve Tariffa di 1 euro per veicolo e 0,30 euro per ogni passeggero.. Navette A e B attive dalle 8:00 con ultime partenze tra 22:40 e 22:50.. Parcheggi a Vittorio Veneto, Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno dalle 7:30 alle 23:40.. Possibili deviazioni delle navette verso via Accettura o fermate provvisorie a Pane e Pomodoro.. Le navette Amtab collegano i parcheggi di sosta al centro di Bari per l’intera giornata di domenica 10 maggio 2026, con tariffe fisse per veicoli e passeggeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, domenica 10 maggio: navette e parcheggi per evitare il traffico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sanremo 2026: Navette potenziate, parcheggi strategici, trafficoSanremo si prepara ad accogliere il Festival della Canzone Italiana con un piano di viabilità dedicato, incentrato su un potenziato servizio navette... Leggi anche: Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo