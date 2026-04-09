Sabato 11 aprile a Bergamo si prevede un afflusso elevato di persone a causa della partita di calcio tra Atalanta e Juventus e degli spettacoli del Cirque du Soleil presso la ChorusLife Arena. Per gestire l’afflusso, sono stati predisposti piani straordinari relativi a traffico, parcheggi e servizi di navetta. La città si prepara a un giorno intenso, con misure dedicate per facilitare gli spostamenti e ridurre eventuali disagi.

DA SAPERE. Sabato 11 aprile Bergamo affronta una giornata ad alta affluenza per Atalanta-Juventus e gli spettacoli del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Comune, Atalanta e Chorus Life hanno predisposto un piano straordinario con parcheggi esterni, navette dedicate e trasporto pubblico potenziato e gratuito per i tifosi, invitando a evitare l’area di via Serassi. Bergamo si prepara a una giornata ad alta affluenza sabato 11 aprile, quando la partita di Serie A Atalanta-Juventus coinciderà con gli spettacoli del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Per gestire al meglio l’afflusso di tifosi e spettatori, Comune di Bergamo, Atalanta BC e Chorus Life hanno definito un piano straordinario di mobilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo

Leggi anche: Cirque du Soleil al ChorusLife e Atalanta allo stadio, sabato stress test per la mobilità: il piano del Comune

Bergamo e provincia: tra magia Cirque du Soleil e grandi eventiLa serata di giovedì 9 aprile in provincia di Bergamo si trasforma in un mosaico di appuntamenti che spaziano dall’alpinismo estremo alla cultura...

Temi più discussi: Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo; Un sabato con Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: parcheggi, mezzi pubblici scontati, navette; Cirque du Soleil a ChorusLife e Atalanta allo stadio, sabato stress test per la mobilità: il piano del Comune; L’Atalanta che sfiderà la Juve somiglierà molto (se non del tutto) a quella di Lecce.

Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a BergamoSabato 11 aprile Bergamo affronta una giornata ad alta affluenza per Atalanta-Juventus e gli spettacoli del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. Comune, Atalanta e Chorus Life hanno predisposto un ... ecodibergamo.it

Per Atalanta-Juventus non parcheggiate al ChorusLife, ecco l’annuncio ufficialeEcco il comunicato congiunto del Comune di Bergamo, in sinergia con Atalanta BC e Chorus Life, con un piano straordinario di gestione della ... calcioatalanta.it

In Atalanta-Juventus mister Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato McKennie Secondo La Gazzetta per sostituirlo è aperto il ballottaggio tra Koopmeiners e Miretti L'olandese sarebbe favorito, con lui in campo i bianconeri si schiererebbero con il 4-3 - facebook.com facebook

Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo x.com