Sanremo 2026 | Navette potenziate parcheggi strategici traffico

Sanremo 2026: Mobilità Ridisegnata per il Festival, Navette e Parcheggi al Centro del Piano. Sanremo si prepara ad accogliere un’intensificazione del traffico durante la settimana del Festival della Canzone Italiana con un piano mirato a gestire l’afflusso di visitatori. Il cuore dell’iniziativa è un servizio navette dedicato, attivo dal 24 febbraio, e una riorganizzazione della viabilità, pensate per agevolare l’accesso ai parcheggi predisposti lungo la costa e ridurre la congestione nel centro cittadino. Un Piano Dettagliato per Agevolare l’Afflusso di Visitatori. L’amministrazione comunale ha approvato un piano dettagliato per affrontare le sfide logistiche poste dall’evento musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

