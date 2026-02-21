Sanremo 2026 | Navette potenziate parcheggi strategici traffico
Sanremo si prepara a ospitare il Festival 2026 con un piano di mobilità più efficace. Le autorità hanno potenziato le navette e individuato parcheggi strategici per facilitare gli spostamenti. Durante la settimana dell’evento, si prevede un aumento consistente del traffico in città. Sono stati installati punti di raccolta e percorsi dedicati per alleggerire le strade principali. Le modifiche entreranno in funzione nei prossimi giorni per garantire un flusso più ordinato.
Sanremo 2026: Mobilità Ridisegnata per il Festival, Navette e Parcheggi al Centro del Piano. Sanremo si prepara ad accogliere un’intensificazione del traffico durante la settimana del Festival della Canzone Italiana con un piano mirato a gestire l’afflusso di visitatori. Il cuore dell’iniziativa è un servizio navette dedicato, attivo dal 24 febbraio, e una riorganizzazione della viabilità, pensate per agevolare l’accesso ai parcheggi predisposti lungo la costa e ridurre la congestione nel centro cittadino. Un Piano Dettagliato per Agevolare l’Afflusso di Visitatori. L’amministrazione comunale ha approvato un piano dettagliato per affrontare le sfide logistiche poste dall’evento musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Parcheggi gratis e navette. Plauso di Confcommercio
Leggi anche: Lucca, parcheggi e navette gratis per Natale. Ecco dove
Niente Sanremo 2026 per Samira Lui
Sanremo 2026, Tra palco e città: Rai Pubblicità svela il ricco calendario di eventiRai Pubblicità ha presentato oggi il ricco calendario di eventi della nuova edizione del progetto Tra palco e città e degli altri editori partner della concessionaria, in occasione di una conferen ... rivieratime.news
Sanremo, pronto il piano navette per il Festival. Minibus sulla ciclabile e 700 posti autoSanremo – Un totale di nove pulmini navetta da 30 posti, sei dei quali autorizzati a transitare sulla pista ciclabile fra Arma di Taggia e Sanremo (di fronte al Morgana) da un lato e fra Pian di Poma ... ilsecoloxix.it
– Il Comune di Sanremo informa che, in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana, è attivo il servizio di parcheggi e navette per agevolare l’accesso a - facebook.com facebook
Trasporto pubblico: pomeriggio e serata di passione ieri per chi ha utilizzato i bus tra Sanremo e Ventimiglia x.com