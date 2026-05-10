Durante una operazione a Bari, le forze dell’ordine hanno sequestrato numerose sgagliozze e una bombola da 30 kg di gas, nel corso di un intervento contro lo street food abusivo. Durante i controlli, alcuni venditori sono riusciti a evitare la verifica, sollevando dubbi sulla gestione degli accessi. La presenza della bombola di gas non autorizzata rappresenta un pericolo concreto, in quanto poteva causare incidenti o esplosioni.

? Domande chiave Come hanno fatto i venditori a sfuggire ai controlli durante la sagra?. Quali rischi concreti ha creato la bombola da 30 kg trovata?. Perché l'amministrazione cambierà il format della sagra per il prossimo anno?. Chi gestirà i nuovi controlli per proteggere lo street food locale?.? In Breve Sequestrate 400 bevande e una bombola da 30 kg tra Lungomare e Arco San Nicola.. L'assessora Carla Palone e l'assessore Petruzzelli coordinano i controlli e il nuovo format.. Intervento dei Vigili del Fuoco per la pericolosa bombola da 30 kg rinvenuta.. Il prossimo anno saranno vietati i giocattoli che riproducono armi durante la sagra.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, blitz contro lo street food abusivo: sequestrate sgagliozze e gas

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