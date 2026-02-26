Blitz della Finanza al mercato ' Rosati' | sequestrate 2 tonnellate di merce abusivo scappa

Controlli interforze al mercato ‘Rosati’. Nella giornata di ieri, mercoledì 25 febbraio, si è svolto un intervento di controllo economico del territorio nell’area del mercato disposto a seguito di un tavolo tecnico di coordinamento tra guardia di finanza, Arma dei carabinieri, polizia di Stato tenutosi presso la locale questura. Il servizio si è concentrato sul rispetto delle normative relative a certificazione dei corrispettivi, sommerso da lavoro, contraffazione di marchi, abusivismo commerciale e sicurezza alimentare e sanitaria. I controlli sono stati eseguiti nel rispetto degli operatori e senza interrompere le attività di vendita al dettaglio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Blitz della finanza contro il mercato nero del pesce: sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti ittici e 2000 metri di reti illegaliL’operazione si è articolata in 11 interventi mirati in vari scali portuali della regione.

Padova, sequestrate 5,5 tonnellate di sigarette in fabbrica clandestina: il blitz della GdfUn intero stabilimento industriale destinato alla produzione clandestina di sigarette è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di...

Temi più discussi: TREVISO | BLITZ DELLA FINANZA, SEQUESTRATI 3 MILIONI DI GIOCATTOLI E DEI LABUBU CONTRAFFATTI; Termini, il giallo degli affitti d'oro: affari da 12mila euro al mese per vendere souvenir. Blitz della Finanza; Blitz della Guardia di Finanza alla Fiera di Catania: sequestrati 2 mila prodotti; Carnevale nel mirino, blitz della finanza: sequestrati oltre 40mila prodotti tra falsi e articoli insicuri.

Blitz della Guardia di Finanza alla Fiera di Catania: sequestrati 2 mila prodottiCatania, scatta il maxi sequestro alla FieraCatania, scatta il maxi sequestro alla Fiera lL Comando... lL Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha effettuato un maxi sequestro di cir ... itacanotizie.it

Blitz delle Fiamme Gialle nel cosentino, sequestrati 180 mila articoli di Carnevale non sicuriControlli nel Tirreno Cosentino hanno portato a sanzioni per oltre 100 mila euro e segnalazioni di 4 responsabili per violazioni del Codice del Consumo ... corrieredellacalabria.it

CAPORALATO NELLE CAMPAGNE MODENESI Blitz della Guardia di Finanza contro il lavoro nero e lo sfruttamento in agricoltura La parola al segretario del sindacato Flai-Cgil Modena Nicola Pessolano - facebook.com facebook

Blitz della Finanza a Padova Ovest: sequestrati 20 kg di droga nella ruota di scorta x.com