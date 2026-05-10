A Barbarano Romano sono stati stanziati quasi un milione di euro per interventi di messa in sicurezza del centro abitato contro il rischio sismico. Si tratta di un progetto che riguarda alcune zone specifiche del paese, con particolare attenzione alle cavità ipogee presenti nel sottosuolo. Questi lavori mirano a ridurre il pericolo di dissesto e a preservare le abitazioni storiche situate nell’area.

? Domande chiave Quali zone specifiche di Barbarano Romano rischiano il dissesto geologico?. Come influiranno le cavità ipogee sulla stabilità delle abitazioni storiche?. Chi ha ottenuto il finanziamento per la messa in sicurezza del borgo?. Perché il terreno tufaceo tra via Verdi e via Pisaneschi è pericoloso?.? In Breve Interventi mirati tra via Verdi e via Pisaneschi per stabilizzare il costone tufaceo.. Soddisfazione espressa da Marco Berretta e dai consiglieri Luisa Berretta e Alessandro Becattini.. L'onorevole Mauro Rotelli ha sostenuto l'intercettazione dei fondi presso il Ministero dell'Interno.. Lavori di monitoraggio ipogeo per prevenire dissesti strutturali alle abitazioni storiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barbarano Romano: 999.000 euro per proteggere il centro dal rischio sismico

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