In Calabria, si prospetta un possibile blocco dei trasporti a causa dei costi elevati del gasolio, che hanno raggiunto circa 9.000 euro. La sospensione delle attività di trasporto potrebbe influenzare la distribuzione delle merci nella regione, causando ritardi e carenze di prodotti. Se lo sciopero dovesse verificarsi, i cittadini potrebbero riscontrare difficoltà nell'acquisto di beni di prima necessità e nei rifornimenti di generi alimentari.

? Punti chiave Come influirà il blocco dei trasporti sulla distribuzione delle merci regionali?. Quali sono le conseguenze dirette per i cittadini se lo sciopero partirà?. Perché le aziende chiedono l'intervento immediato del governo nazionale?. Come influirà l'aumento dei costi sulla sopravvivenza delle imprese calabresi?.? In Breve Aggravio di 9.000 euro annui per ogni mezzo pesante tra gasolio e pedaggi.. Blocco dei servizi previsto tra il 25 e il 29 maggio in Calabria.. Federlog Calabria e Unatras coordinano presidi e strategie per la mobilitazione.. Rischio paralisi della distribuzione merci e dei servizi essenziali in tutta la regione.. Le aziende di autotrasporto in Calabria valutano un blocco dei servizi dal 25 al 29 maggio per denunciare l’impatto del costo del gasolio e l’assenza di interventi dal governo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, rischio blocco trasporti: il caro gasolio pesa 9.000 euro

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Temi più discussi: Caro gasolio, vicino il blocco dei tir in Calabria. Si valuta lo stop dal 25 al 29 maggio; Emergenza trasporti: la Calabria rischia il blocco totale delle merci; Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Autotrasporto in Calabria tra rincari e rischio paralisi. Possibile stop dal 25 al 29 maggio.

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