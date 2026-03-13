Pago Veiano | 999.870 euro per salvare strade e agricoltura

Il Comune di Pago Veiano ha ricevuto 999.870,55 euro, risorse destinate alla messa in sicurezza delle strade e alla tutela dell’agricoltura. La somma, ottenuta tramite un finanziamento, sarà utilizzata per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il rafforzamento della viabilità rurale. La cifra sarà impiegata esclusivamente per questi scopi specifici.

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto una somma precisa di 999.870,55 euro destinata esclusivamente alla mitigazione del rischio idrogeologico e al consolidamento della viabilità rurale. Il progetto copre specifiche località come C.da Vallone, C.da Corticinto, C.da Pescheta, Via Creti, Via Bosco e le aree di Piana Romana–Terraloggia- Torre. Questa risorsa finanziaria permette all'amministrazione guidata da Mauro De Ieso di intervenire direttamente sulle infrastrutture critiche esposte a pericoli naturali. L'obiettivo primario non è solo la riparazione, ma la prevenzione strutturale contro i dissesti del territorio, trasformando un potenziale rischio in un'opportunità di sviluppo sicuro.