Banlieue bocciature e anonimato poi il decollo | il Frosinone si gode bomber Ghedjemis

Il Frosinone ha conquistato la promozione grazie alle prestazioni dell'esterno algerino, che quattro anni fa militava nella quarta divisione francese. La sua presenza in campo si è rivelata decisiva, contribuendo con gol e assist fondamentali per la squadra. L'operato del giocatore ha segnato un percorso di crescita, passando attraverso periodi di bocciature e anonimato prima di arrivare al livello attuale.

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