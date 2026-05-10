Banlieue bocciature e anonimato poi il decollo | il Frosinone si gode bomber Ghedjemis

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Frosinone ha conquistato la promozione grazie alle prestazioni dell'esterno algerino, che quattro anni fa militava nella quarta divisione francese. La sua presenza in campo si è rivelata decisiva, contribuendo con gol e assist fondamentali per la squadra. L'operato del giocatore ha segnato un percorso di crescita, passando attraverso periodi di bocciature e anonimato prima di arrivare al livello attuale.

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Davanti a Fares Ghedjemis un giorno si staglia uno "stop" grande così: “Durante il periodo al settore giovanile del Troyes mi dissero che mi mancavano alcune qualità per avere successo. Ma non porto rancore”. No, decisamente: nel borsone dell’algerino (nato però a Montreuil, nella Ile-de-France) spiccano più che altro gol e assist. In quantità industriale, soprattutto i primi: per portare il Frosinone in Serie A ne ha segnati 15, di cui uno nell’allegra vendemmiata al Mantova dell’ultima giornata. Con un piccolo particolare: Ghedjemis sarebbe un esterno. “Quando ti dicono di no, sei quasi lasciato a te stesso. Devi provare diverse soluzioni, cercare di rialzarti” confessava a L’Equipe giusto una settimana fa, quando gli hanno chiesto cosa facesse esattamente prima di sfrecciare sull’ala destra orchestrata da Alvini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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