Banlieue bocciature e anonimato poi il decollo | il Frosinone si gode bomber Ghedjemis
Il Frosinone ha conquistato la promozione grazie alle prestazioni dell'esterno algerino, che quattro anni fa militava nella quarta divisione francese. La sua presenza in campo si è rivelata decisiva, contribuendo con gol e assist fondamentali per la squadra. L'operato del giocatore ha segnato un percorso di crescita, passando attraverso periodi di bocciature e anonimato prima di arrivare al livello attuale.
Davanti a Fares Ghedjemis un giorno si staglia uno "stop" grande così: “Durante il periodo al settore giovanile del Troyes mi dissero che mi mancavano alcune qualità per avere successo. Ma non porto rancore”. No, decisamente: nel borsone dell’algerino (nato però a Montreuil, nella Ile-de-France) spiccano più che altro gol e assist. In quantità industriale, soprattutto i primi: per portare il Frosinone in Serie A ne ha segnati 15, di cui uno nell’allegra vendemmiata al Mantova dell’ultima giornata. Con un piccolo particolare: Ghedjemis sarebbe un esterno. “Quando ti dicono di no, sei quasi lasciato a te stesso. Devi provare diverse soluzioni, cercare di rialzarti” confessava a L’Equipe giusto una settimana fa, quando gli hanno chiesto cosa facesse esattamente prima di sfrecciare sull’ala destra orchestrata da Alvini.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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