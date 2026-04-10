Banca Annia con un ultimo sogno | Finire il campionato da imbattuta
Dopo aver vinto la Coppa Italia, la squadra femminile di pallavolo si prepara a tornare in campo. Oggi alle 20 si affrontano al Pala Campagnola di Schio contro il Gps Volley Group, in una partita valida per il campionato di serie B1. La squadra punta a concludere la stagione senza sconfitte, con l’obiettivo di terminare il campionato da imbattuta.
Dopo la conquista della Coppa Italia, le emozioni e i festeggiamenti, si torna in campo. La Banca Annia Padova Women oggi 11 aprile alle 20 sarà al Pala Campagnola di Schio per la sfida con il Gps Volley Group, quanto in classifica nel campionato di volley femminile di serie B1. «Abbiamo smaltito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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