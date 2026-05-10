Ballet Blush Trend tornano le guance rosa pallido | come negli anni Duemila ma meglio

Da dilei.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane si è assistito a un ritorno di tendenza nel mondo del trucco, con le guance color rosa pallido che ricordano lo stile degli anni Duemila. Questa rivisitazione si distingue per tonalità più delicate e moderne, che si stanno affermando tra le appassionate di makeup. La tendenza si inserisce in un quadro di aggiornamenti estetici che puntano a reinterpretare i classici in chiave attuale, senza rinunciare a un tocco di freschezza.

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Il gelo tagliente dei mesi invernali sarà anche un lontano ricordo oramai, eppure le tonalità glaciali restano tuttora protagoniste di quasi ogni tendenza beauty primaverile: abbiamo già amato labbra ed unghie ispirate al raso lucente delle tipiche scarpette da étoile, ed è ora il turno del blush ad effetto ballerina. Ma attenzione: parliamo di un look che potrebbe sortire una certa sensazione di déjà-vu. Il riferimento? Ancora una volta gli anni Duemila, ma con un tocco moderno del tutto inedito. Cos’è il Ballet Blush Trend e quali sono i prodotti essenziali per replicare la tendenza più nostalgica della primavera. Bentornate nei primi anni...🔗 Leggi su Dilei.it

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