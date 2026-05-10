Il Comune di Bagnone celebra il riconoscimento come ‘villaggio montano Cai’ con due giornate di festa programmate per il fine settimana. L’evento segue un percorso di partecipazione coinvolgendo tutta la comunità locale, che si è impegnata nel raggiungimento di questo obiettivo. La cerimonia ufficiale si svolgerà sabato 16 e domenica 17, segnando il momento di riconoscimento pubblico per il paese.

Finalmente il comune di Bagnone festeggia il riconoscimento Cai, un percorso partecipato da tutta la comunità che arriva al traguardo ufficialmente sabato 16 e domenica 17. Il progetto promosso da Comune, sottosezione Cai di Bagnone e Parco dell’Appennino insieme a numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio, mette al centro il tema dell’"abitare l’Appennino", creando una rete tra enti, aziende, associazioni e cittadini per promuovere un turismo locale sostenibile e di qualità. Il programma parte sabato 16 alle 9 con la registrazione dei partecipanti nella sala consiliare del Mamb - Museo Archivio della Memoria di Bagnone....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bagnone è ‘villaggio montano Cai’. Il Comune festeggia il riconoscimento

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