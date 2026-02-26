Dan Peterson festeggia 90 anni a Milano | Ringrazio la Regione per questo riconoscimento – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 25 febbraio 2026 "Volevo ringraziare la Regione per questo riconoscimento. Poi, era tutto una sorpresa, non sapevo niente fino a non entrare qui e vedere la mia foto lì in alto e dire: 'Oh, oh, oh, cosa succede oggi?'. Quindi, ringrazio loro veramente per il momento che mi hanno regalato oggi.Milano adesso è rinata con questo. Hanno fatto a Brescia anche una grande partita contro di loro in Coppa Italia, in semifinale. Cremona si sta difendendo bene, Cantù qualche problema, ma con il nuovo allenatore non si sa mai. Varese con qualche innesto si sta risollevando in classifica. Quindi, io sono 'pro Lombardia'.