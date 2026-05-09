Durante il Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella gara Sprint, disputata con una moto Aprilia. La competizione si è caratterizzata anche per una caduta di Marc Marquez, mentre Pecco Bagnaia ha concluso la corsa in seconda posizione. La gara si è svolta sulla pista francese, con Martin che si è imposto davanti a Bagnaia.

LE MANS – Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo si è imposto davanti ai due italiani Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Martin torna al successo dominando la Sprint di Le Mans, grazie a una partenza capolavoro dall’ottavo al 1° posto e a un ritmo infernale imposto dall’inizio alla fine. Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che era 7°. Il campione spagnolo è dolorante e zoppica. Al quarto posto chiude Acosta, seguito da Quartararo e Mir. Poi Ogura, Alex Marquez, Moreira e Zarco. Out Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini, Marini e Folger. In classifica mondiale Martin accorcia, grazie a questo successo, sul leader Bezzecchi portandosi a meno sei dal compagno di squadra.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Francia: Martin domina la Sprint di Le Mans davanti a Bagnaia. Caduta per Marc Marquez

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