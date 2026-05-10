L’ex calciatore ha commentato il suo fallimento nel rigore durante una partita importante, descrivendolo come una ferita aperta che cerca di sanare. Nelle sue dichiarazioni, ha fatto riferimento alla filosofia buddhista, affermando di voler rimediare a ciò che considera errori di vite passate. La sua riflessione si concentra sul desiderio di correggere il karma attraverso azioni nel presente, anche al di fuori del campo di gioco.

? Punti chiave Come ha influenzato la filosofia buddhista la sua visione del fallimento?. Perché Baggio sente il bisogno di rimediare a errori di vite passate?. Cosa ha spinto il calciatore a rifiutare lo stipendio della Fiorentina?. Come è nata la storia d'amore che dura da quarant'anni?.? In Breve Legame con Andreina durato oltre quarant'anni iniziato durante le scuole medie.. Infortuni al ginocchio e allergia agli antidolorifici segnarono la carriera giovanile.. Rapporto fraterno con Del Piero basato sul dialetto veneto negli spogliatoi.. Ricordi d'infanzia legati alla condivisione della carne in dieci parti.. Il 17 luglio 1994 resta un...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baggio: “Quel rigore è una ferita aperta, cerco di rimediare al karma

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