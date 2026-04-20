Una volta in un ristorante non vidi più Maradona | era andato tra i tavoli a distribuire 50mila lire a tutti

Durante un'intervista al Corriere della Sera, Edoardo Bennato ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua amicizia con Diego Armando Maradona. Tra questi, ha raccontato di un'occasione in cui il calciatore si era spostato tra i tavoli di un ristorante per distribuire 50.000 lire a tutti i presenti. Il racconto si concentra su episodi di Maradona che si dimostrano spontanei e vicini alle persone.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Edoardo Bennato ha raccontato alcuni aneddoti della sua amicizia con Diego Armando Maradona. “Ricordo un pomeriggio a San Siro stavamo facendo le prove di ‘Notti magiche’ e dall'altra parte del prato spunto' Maradona: voleva.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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