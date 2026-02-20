Francesco Renga ha perso sua madre a 17 anni, un dolore che ha segnato profondamente la sua vita e il suo modo di relazionarsi con le donne, inclusa Ambra. L’artista ricorda quel momento come un punto di svolta, che ha influenzato anche le sue scelte sentimentali. Ora, a distanza di anni, riflette sul peso di quel lutto e su come abbia plasmato il suo percorso. La sua casa a Brescia, con vista sul lago di Garda, si apre come un rifugio da ricordi e emozioni.

Brescia – Benvenuti in casa Renga. Oltre la grande finestra affacciata sul Falcone d’Italia, a Brescia, giù in lontananza si scorge Sanremo. Per il cantante bresciano, anche se udinese di nascita, l’undicesimo Festival di un’avventura iniziata coi Timoria nel ’91, eliminati fra le “Novità” con L’uomo che ride quando «avevo poco più di vent’anni e non capivo niente» ammette lui. Undici Festival come quelli della divina Patty («che onore»), con dentro la vittoria di Angelo nel 2005 e l’esperienza assieme a Nek di Pazzo di te nel 2024. Francesco Renga, 57 anni, torna all’Ariston con Il meglio di me («se dicessi che Conti ha risposto alla mia candidatura subito sì, sarebbe una bugia, ma alla fine s’è convinto») nell’attesa di un nuovo album, previsto dopo l’estate, e di un tour teatrale con tappe il 3 ottobre agli Arcimboldi di Milano, il 23 al Galleria di Legnano, il 25 al Verdi di Firenze, il 28 al Palaunical di Mantova, il 30 al DisPlay di Brescia e il 3 novembre all’Europauditorium di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francesco Renga: “Ho perso mia madre a 17 anni. Quel trauma ha minato il mio rapporto con le donne, compresa Ambra”

Ambra Angiolini: “Francesco Renga è l’amore della mia vita”Ambra Angiolini ha dichiarato che Francesco Renga rappresenta l’amore della sua vita, nonostante la loro separazione.

“Perdere mia mamma ha pesato sui miei rapporti con le donne. Mai stato libero dall’idea di abbandono dell’amore”: Francesco Renga a Sanremo 2026Francesco Renga ha rivelato che la morte di sua madre ha influenzato i suoi rapporti con le donne.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.