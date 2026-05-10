Secondo le previsioni pubblicate nell’edizione 2026 di Family (Net) Work, entro il 2029 in Italia si prevede che il numero di badanti e colf raggiungerà i 2,2 milioni, con il 69% di queste figure provenienti da paesi esteri. I dati indicano un aumento costante di questa categoria di lavoratori domestici e una forte presenza di lavoratori stranieri tra le persone impegnate in questo settore.

Nell’edizione 2026 di Family (Net) Work, vengono evidenziate alcune previsioni per i prossimi tre anni riguardo il lavoro domestico e soprattutto la composizione della forza lavoro. Colf e badanti continueranno ad aumentare vista l’alta domanda per queste professionalità, dovuto all’invecchiamento della popolazione italiana. Buona parte di loro sarà straniera, soprattutto proveniente da fuori l’Ue, e di conseguenza saranno necessarie nuove modifiche al decreto flussi. Anche i lavoratori domestici stessi, però, stanno invecchiando. L’età media di colf e badanti è sempre più alta e aumentano i casi di lavoratori over 65, costretti a continuare nel proprio impiego anche a causa della saltuarietà e dell’irregolarità radicate nella professione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Badanti e colf, nel 2029 saranno 2,2 milioni in Italia, il 69% stranieri

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