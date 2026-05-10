Durante l’evento Backlash 2026, Reigns e Williams hanno mantenuto le rispettive cinture, mentre Bron Breakker ha sconfitto Seth Rollins in un match. La serata ha visto cambi di campioni e scontri intensi, con alcune vittorie decisive e altre sfide ancora aperte. La WWE ha portato sul ring incontri che hanno lasciato il pubblico senza respiro, segnando un momento di svolta nello spettacolo.

Backlash 2026 è stato un colpo allo stomaco, una notte in cui la WWE ha smesso di raccontare storie e ha iniziato a strapparle, riscriverle, incendiarle. Tampa non ha assistito a un semplice Premium Live Event: ha visto un sistema esplodere dall’interno, con campioni che vincono senza convincere, sfidanti che perdono ma diventano più grandi, e un pubblico che esce dall’arena con la sensazione di aver assistito a qualcosa che non si può più ignorare. Roman Reigns mantiene il World Heavyweight Championship, sì, ma lo fa come un re che ha perso il controllo del proprio regno. Jacob Fatu lo travolge, lo domina, lo annienta fisicamente e mentalmente.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Backlash 2026: Reigns e Williams mantengono le cinture. Bron Breakker batte Seth Rollins

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