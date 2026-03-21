Il metaverso di Meta è al centro delle discussioni, ma molti osservatori sottolineano che nessuno ne aveva realmente bisogno. Mark Zuckerberg ha presentato questa iniziativa come un passo avanti nel mondo digitale, puntando su un ambiente virtuale immersivo. Tuttavia, il progetto ha suscitato scetticismo tra gli esperti, che evidenziano come l'interesse pubblico e l'adozione siano ancora limitati.

Mark Zuckerberg è cascato di nuovo nel solito errore: annuncia un progetto troppo ambizioso per essere vero, promette un nuovo ecosistema digitale, investe milioni e poi si scontra con la realtà del mercato; gli utenti non arrivano, i prodotti non convincono pienamente e le promesse di gloria si sgonfiano come un soufflé. Dopo aver creato Facebook e comprato saggiamente WhatsApp e Instagram, Zuckerberg ha provato più volte a ripetere la formula magica per reinventare Internet, senza successo. Finora ha perso una battaglia dopo l’altra. Libra avrebbe dovuto essere molto più di una semplice criptovaluta: nelle intenzioni di Meta, un’infrastruttura finanziaria globale capace di aggirare banche e circuiti tradizionali, ma è stata fermata dalle autorità prima ancora di diventare operativa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il problema del metaverso di Meta è che nessuno ne aveva bisogno

Articoli correlati

Leggi anche: Il problema non è Del Vecchio, ma l’editoria che ne ha bisogno

Leggi anche: Né carboidrati né grassi, il vero problema è che mangiamo semplicemente di più

Benny Hinn Exposes the 2 Stages of Christ's Return: What You Must Know About the Rapture- 2nd Coming

Tutto quello che riguarda Il problema del metaverso di Meta è che...

Temi più discussi: Bagno di realtà virtuale | Il problema del metaverso di Meta è che nessuno ne aveva bisogno; Il metaverso di Zuckerberg è finito. L'Imperatore sbaracca Horizon Worlds e visori VR; Meta annuncia la chiusura di Horizon Worlds VR: il metaverso è al capolinea?; Meta compra Moltbook e cambia rotta: meno metaverso, più agenti AI.

Il progetto di Zuckerberg non è riuscito a conquistare un pubblico stabile nonostante 77 miliardi di dollari investiti. Esperienza poco pratica e contenuti deboli ne hanno ...Il progetto di Zuckerberg non è riuscito a conquistare un pubblico stabile nonostante 77 miliardi di dollari investiti. Esperienza poco pratica e contenuti deboli ne hanno frenato la diffusione, lasci ... linkiesta.it

Il metaverso di Zuckerberg è finito. L'Imperatore sbaracca Horizon Worlds e visori VROttanta miliardi di dollari, avatar senza gambe e uffici virtuali che nessuno ha mai usato. Horizon Worlds chiude ai visori VR a partire da giugno 2026 e il ... huffingtonpost.it

Meta offre fino a 3.000 dollari al mese ai creator per pubblicare reel su Facebook e riportare i giovani su un social ormai abbandonato facebook

Flop metaverso, Meta chiude l'accesso a 'Horizon Worlds' dai visori. Dal 15 giugno solo dall'app iOs e Android, si concentra sull'IA #ANSA x.com