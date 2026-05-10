Avrebbe perso il controllo della moto il giovane trovato morto in strada in via Volta

Un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita tra via Volta e via Tortora, vicino alla sua moto, all'alba del 10 maggio. Le prime indagini della questura di Pescara indicano che si sia trattato di un incidente autonomo, che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo. Non ci sono ancora altri dettagli disponibili al momento.

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