Avrebbe perso il controllo della moto il giovane trovato morto in strada in via Volta
Un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita tra via Volta e via Tortora, vicino alla sua moto, all'alba del 10 maggio. Le prime indagini della questura di Pescara indicano che si sia trattato di un incidente autonomo, che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo. Non ci sono ancora altri dettagli disponibili al momento.
Dalle prime indagini e dai primi riscontri della questura di Pescara che si occupa del caso del giovane 18enne trovato morto vicino la sua moto fra via Volta e via Tortora, sarebbe emerso un incidente autonomo come causa della tragedia avvenuta all'alba del 10 maggio.Abbonati per leggere i nostri.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Wife Brings Soup to Her Husband at Night, Only to Catch Him Secretly Meeting His Mistress!
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