A Pisa, nel viale delle Cascine a Barbaricina, un uomo di circa trent’anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima viaggiava in moto quando, per cause ancora da accertare, ha perduto il controllo del mezzo e è caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Pisa, 8 marzo 2026 – Tragedia della strada a Pisa, in viale delle Cascine a Barbaricina. Un giovane, di circa trent’anni, in moto, è morto dopo essere caduto dal mezzo a due ruote. Un impatto devastante: ogni tentativo di rianimazione del personale sanitario del 118 è stato inutile. E’ una tragedia che segna profondamente la città nella giornata di domenica 8 marzo. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme, fermandosi e cercando di prestare il primo soccorso. Poi appunto l’intervento dell’ambulanza e le manovre rianimatorie, purtroppo senza esito. Sono quindi intervenute le forze dell’ordine che ora indagano sulla dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a Pisa

