Avere figli non ci rende più felici E allora?

Nuove ricerche scientifiche indicano che avere figli non garantisce un aumento della felicità personale. I dati raccolti mostrano che le persone con figli e quelle senza figli riportano livelli di soddisfazione simili. Non sono stati riscontrati cambiamenti significativi nelle emozioni positive o negative legate all’avere o meno figli. Questi studi si basano su analisi di vari campioni e includono questionari sulla qualità della vita e sul benessere emotivo.

Articolo. Le ultime ricerche scientifiche ci dicono che la felicità non dipende dall’essere o meno genitori. Ma davvero facciamo figli pensando che saremo più “contenti”? La risposta non è così banale La settimana scorsa sono andata in montagna con un’amica che non vedevo da tempo. Non ci frequentiamo molto, pure abitando a 10 chilometri di distanza. Le nostre vite non si incrociano, e solo quando suo marito parte con le figlie per andare a trovare la nonna lontana lei riprende un po’ della sua vita sociale. «Marina, diciamocelo: tu ami i tuoi figli, io amo le miei figlie, ma a non averli la qualità della vita migliora», mi ha detto con tutta l’onestà possibile.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Perché in Italia non si fanno più figli

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