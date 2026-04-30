Avere figli non ci rende più felici E allora?

Da ecodibergamo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove ricerche scientifiche indicano che avere figli non garantisce un aumento della felicità personale. I dati raccolti mostrano che le persone con figli e quelle senza figli riportano livelli di soddisfazione simili. Non sono stati riscontrati cambiamenti significativi nelle emozioni positive o negative legate all’avere o meno figli. Questi studi si basano su analisi di vari campioni e includono questionari sulla qualità della vita e sul benessere emotivo.

Articolo. Le ultime ricerche scientifiche ci dicono che la felicità non dipende dall’essere o meno genitori. Ma davvero facciamo figli pensando che saremo più “contenti”? La risposta non è così banale La settimana scorsa sono andata in montagna con un’amica che non vedevo da tempo. Non ci frequentiamo molto, pure abitando a 10 chilometri di distanza. Le nostre vite non si incrociano, e solo quando suo marito parte con le figlie per andare a trovare la nonna lontana lei riprende un po’ della sua vita sociale. «Marina, diciamocelo: tu ami i tuoi figli, io amo le miei figlie, ma a non averli la qualità della vita migliora», mi ha detto con tutta l’onestà possibile.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

avere figli non ci rende pi249 felici e allora
© Ecodibergamo.it - Avere figli non ci rende più felici. E allora?

Perché in Italia non si fanno più figli

Video Perché in Italia non si fanno più figli

Notizie correlate

“Avere figli non rende più felici ogni giorno”, lo studio internazionale che spiega cosa succede: più senso della vita, meno felicità di coppiaMolti genitori si aspettano che un figlio porti un incremento permanente della serenità domestica.

Leggi anche: “Se Andrea andrà ai funerali di Re Carlo, allora non ci saranno né Kate né i miei figli”: il diktat del principe William (sempre più furioso) contro lo zio

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Avere figli non ci rende più felici. E allora?; In utero, Sergio Castellitto: Un figlio è un desiderio, non un diritto o un dovere; The Why Wait Agenda: incontro del Fertility Awareness Tour al MAD - Murate Art District; Camerun. La notte che ha cambiato tutto.

avere figli non ciAvere figli non ci rende più felici. E allora?La settimana scorsa sono andata in montagna con un’amica che non vedevo da tempo. Non ci frequentiamo molto, pure abitando a 10 chilometri di distanza. Le nostre vite non si incrociano, e solo quando ... ecodibergamo.it

Perchè Lucrezia Lando e il compagno Lorenzo Tano non riescono ad avere figli?/ Ci abbiamo provato, però…Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, perchè non riescono ad avere figli? La coppia ha raccontato delle difficoltà che stanno affrontando. L’amore sbocciato a Ballando con le stelle, poi il sogno di una ... ilsussidiario.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.