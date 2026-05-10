Avella via delle acque | quasi sold out per il Maggio dei monumenti

A Avella, la strada delle acque si avvicina al completo esaurimento delle prenotazioni per il Maggio dei monumenti. La visita guidata inizia dalla Grotta di San Michele, portando i visitatori lungo un percorso che si collega alle epigrafi romane e alla storia dei palazzi della città. Le iniziative si concentrano sulla scoperta del patrimonio storico e archeologico locale, attirando un numero crescente di partecipanti.

? Punti chiave Dove conduce il sentiero che parte dalla Grotta di San Michele?. Come si collegano le epigrafi romane alla storia dei palazzi cittadini?. Quale segreto nasconde il dialogo tra pittura e scultura di Vaccaro?. Perché il percorso tra Avella e Nola punta a unire territori distanti?.? In Breve 10 maggio 2026 apertura Via delle Acque tra Grotta San Michele e cascata Acquapendente. 16 maggio 2026 tappa archeologica Scripta Manent in piazza Duomo a Nola. 23 maggio 2026 evento Il segno di Vaccaro tra Museo diocesano e Museo archeologico. 31 maggio 2026 visite guidate alla Madonna Pacchiana a Somma Vesuviana ore 10:30 e 11:30. Domani, domenica 10 maggio 2026, alle ore 10:30, la cittadina di Avella aprirà le porte del percorso denominato La Via delle Acque per dare il via ufficiale al Maggio dei monumenti e della cultura nolana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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