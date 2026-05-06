Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days | le attività di Città della Scienza per il 9 e 10 maggio

Da napolitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Città della Scienza invita il pubblico per un fine settimana all’insegna della scoperta e del colore: il 9 e 10 maggio il weekend intitolato "Quando Scienza e Arte si vestono di rosso” propone una due giorni dedicata al colore rosso in tutte le sue sfaccettature, sia scientifiche che creative.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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