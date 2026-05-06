Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days | le attività di Città della Scienza per il 9 e 10 maggio

Città della Scienza invita il pubblico per un fine settimana all’insegna della scoperta e del colore: il 9 e 10 maggio il weekend intitolato "Quando Scienza e Arte si vestono di rosso” propone una due giorni dedicata al colore rosso in tutte le sue sfaccettature, sia scientifiche che creative.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

Notizie correlate

Velletri. Anche quest’anno i Musei Civici aderiscono ai Kid Pass Days proponendo attività gratuite per bambini Sabato 9 e Domenica 10 MaggioCronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) – Anche quest’anno i Musei Civici di Velletri aderiscono ai Kid Pass Days, il grande evento dedicato...

Kid Pass Days a Caserta: i bambini alla scoperta della mozzarella del Re all’Archivio di StatoUn viaggio tra storia, tradizione e gusto per avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale del territorio casertano.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (9-10 maggio); Parchi divertimento 2026: le novità da tenere d’occhio tra natura, acqua e avventure in famiglia; A CITTÀ DELLA SCIENZA -Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days, ecco le attività del 9 e 10 maggio.

Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days: le attività di Città della Scienza per il 9 e 10 maggioInfine, sia il 9 che il 10 maggio: Stelle a Colori: Il Grande Show del Cosmo, spettacolo al Planetario in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, per un meraviglioso tour immersivo tra ... napolitoday.it

Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli. Date, programma gratuito e tema dei coloriMaggio dei Monumenti 2026 a Napoli dal 2 maggio al 2 giugno: tema dei colori, eventi gratuiti, Bollani e prenotazioni. napolike.it

Pronti a vivere un weekend da veri paleontologi In occasione della dodicesima edizione dei Kid Pass Days, i tre parchi di Dinosauri in Carne e Ossa aprono le porte alle famiglie con un programma imperdibile: tra laboratori tattili, tour guidati e disegni dal vi - facebook.com facebook

Musei a misura di bambino: alla Spezia tornano i Kid Pass Days tra laboratori e creatività x.com