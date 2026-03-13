Autovelox vinto il primo ricorso a Imola Multe boom al Piratello | incassi ricorsi e proteste

A Imola, le nuove postazioni di autovelox al Piratello hanno generato molte polemiche dopo il ritaraggio dello scorso novembre, che ha abbassato il limite di velocità da 70 a 50 kmh. Il primo ricorso contro le multe è stato vinto, mentre si sono moltiplicate le contestazioni, con un aumento degli incassi e numerose proteste da parte dei cittadini.

Imola, 13 marzo 2026 – Sono ormai diventati un caso gli autovelox al Piratello, ritarati lo scorso novembre con il limite di velocità sceso da 70 a 50 km orari in seguito al contestato allargamento del centro abitato. Le multe continuano a fioccare, così come i ricorsi, non sempre favorevoli al Municipio. E le proteste si moltiplicano tra automobilisti arrabbiati, opposizione scatenata (ieri FdI avrebbe voluto riportare il tema in Consiglio comunale) e il comandante della polizia locale, Massimiliano Galloni, che secondo quanto trapela dagli uffici di via Pirandello sarebbe piuttosto seccato per essersi ritrovato nell’occhio del ciclone. Velox, multe record al Piratello: sanzioni per 1,6 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, vinto il primo ricorso a Imola. Multe boom al Piratello: incassi, ricorsi e proteste Articoli correlati Leggi anche: 15mila multe in due mesi, bufera autovelox al Piratello Autovelox in Italia: solo mille omologati su 11mila nelle strade. Multe a rischio ricorsiGli autovelox, considerati bancomat dalle amministrazioni comunali, possono riservare sorprese. Contenuti utili per approfondire Autovelox vinto il primo ricorso a... Temi più discussi: Caos Autovelox, a Napoli sospesi i controlli automatici in città e provincia; Autovelox spegneteli tutti: l'appello di Altvelox ai prefetti del Veneto dopo il provvedimento adottato a Napoli; Strade provinciali e autovelox al centro del dibattito in consiglio provinciale a Imperia; Gaeta – Installato nuovo autovelox lungo la Flacca. Autovelox spenti in tutta la provincia di Napoli, cosa sta succedendoAutovelox fissi spenti in tutta la provincia di Napoli per mancanza di omologazione: decisione del Prefetto per evitare multe nulle e ricorsi di massa ... virgilio.it Autovelox, Salvini chiarisce: solo quelli omologati dal 2017 possono multareIl Ministro dei Trasporti fa chiarezza alla Camera sulla validità dei rilevatori di velocità: i dispositivi precedenti al 2017 dovranno essere adeguati ai nuovi requisiti tecnici oppure ritirati ... msn.com #SALVINI: «Solo gli #AUTOVELOX approvati dopo il 2017 sono legittimi. Entro l'estate norma... x.com Non tutti gli autovelox che incontriamo sulle strade italiane sono automaticamente in regola facebook