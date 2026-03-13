Autovelox vinto il primo ricorso a Imola Multe boom al Piratello | incassi ricorsi e proteste

Da ilrestodelcarlino.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Imola, le nuove postazioni di autovelox al Piratello hanno generato molte polemiche dopo il ritaraggio dello scorso novembre, che ha abbassato il limite di velocità da 70 a 50 kmh. Il primo ricorso contro le multe è stato vinto, mentre si sono moltiplicate le contestazioni, con un aumento degli incassi e numerose proteste da parte dei cittadini.

Imola, 13 marzo 2026 – Sono ormai diventati un caso gli autovelox al Piratello, ritarati lo scorso novembre con il limite di velocità sceso da 70 a 50 km orari in seguito al contestato allargamento del centro abitato. Le multe continuano a fioccare, così come i ricorsi, non sempre favorevoli al Municipio. E le proteste si moltiplicano tra automobilisti arrabbiati, opposizione scatenata (ieri FdI avrebbe voluto riportare il tema in Consiglio comunale) e il comandante della polizia locale, Massimiliano Galloni, che secondo quanto trapela dagli uffici di via Pirandello sarebbe piuttosto seccato per essersi ritrovato nell’occhio del ciclone. Velox, multe record al Piratello: sanzioni per 1,6 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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