Autostrada A1 chiudono i caselli di Colleferro e Anagni
Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, i caselli di Colleferro e Anagni sulla A1 Milano-Napoli resteranno chiusi per lavori di irruvidimento della pavimentazione. La chiusura dei due punti di uscita si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione sulla carreggiata. La circolazione nella zona sarà soggetta a deviazioni e percorsi alternativi, con aggiornamenti disponibili sulla segnaletica stradale e sui canali ufficiali.
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, saranno adottati due provvedimenti di chiusura. Dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 2:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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