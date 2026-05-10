Autostrada A1 chiudono i caselli di Colleferro e Anagni

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, i caselli di Colleferro e Anagni sulla A1 Milano-Napoli resteranno chiusi per lavori di irruvidimento della pavimentazione. La chiusura dei due punti di uscita si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione sulla carreggiata. La circolazione nella zona sarà soggetta a deviazioni e percorsi alternativi, con aggiornamenti disponibili sulla segnaletica stradale e sui canali ufficiali.

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