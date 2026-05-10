Automobile si ribalta | conducente resta incastrato |VIDEO

Un incidente si è verificato in via Crispi, a Napoli, coinvolgendo due automobili. Dopo lo scontro, una delle vetture si è ribaltata, lasciando il conducente rimasto incastrato all’interno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre la persona e gestire la situazione. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi dell’incidente o sullo stato di salute del conducente coinvolto.

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