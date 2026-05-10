Autodromo l’ora della Lamborghini | la 2 giorni tra motori design e show

L'autodromo di Imola ospita oggi e domani Lamborghini Arena, un evento che celebra il sessantatreesimo anniversario della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese. Per due giorni, il circuito si trasforma nella scena di motori, design e spettacoli, coinvolgendo clienti e appassionati. La manifestazione rappresenta un’occasione per mostrare le ultime novità e creare un momento di incontro tra gli appassionati del marchio.

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