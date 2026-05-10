Autodromo l’ora della Lamborghini | la 2 giorni tra motori design e show
L'autodromo di Imola ospita oggi e domani Lamborghini Arena, un evento che celebra il sessantatreesimo anniversario della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese. Per due giorni, il circuito si trasforma nella scena di motori, design e spettacoli, coinvolgendo clienti e appassionati. La manifestazione rappresenta un’occasione per mostrare le ultime novità e creare un momento di incontro tra gli appassionati del marchio.
Imola, 9 maggio 2026 – L’Autodromo è pronto a trasformarsi nella capitale mondiale del Toro. Oggi e domani il circuito ospiterà infatti Lamborghini Arena, il grande evento con cui la Casa di Sant’Agata Bolognese celebra il suo sessantatreesimo anniversario insieme a clienti e fan. Un appuntamento che unirà motori, design, innovazione e spettacolo in un fine settimana pensato per raccontare passato, presente e futuro del marchio. La ricorrenza diventa un’esperienza immersiva. Il 7 maggio 1963 nasceva ufficialmente Automobili Lamborghini. Sessantatré anni dopo, la ricorrenza diventa un’esperienza immersiva dentro il circuito imolese, già teatro dell’edizione 2024 della manifestazione, dove il marchio sceglie di raccontarsi attraverso le sue vetture e le persone che lo vivono ogni giorno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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