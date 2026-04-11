Fano Motor Show 2026 Luca Marini tra gli ospiti della tre giorni dedicata ai motori e al freestyle

Il Fano Motor Show 2026 si svolge alla seconda edizione presso il Codma di Rosciano, con una programmazione che si estende fino a domenica 12 aprile. L'evento dura tre giorni e include diverse attività legate al mondo dei motori e del freestyle. Tra gli ospiti che partecipano alla manifestazione c’è anche Luca Marini, che sarà presente durante l’intera durata del evento. La manifestazione si rivolge a appassionati e addetti ai lavori del settore.