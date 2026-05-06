Più scuolabus e meno corse disperate | la svolta per le famiglie

In alcuni piccoli Comuni del Friuli Venezia Giulia, le famiglie potranno contare su più scuolabus e meno corse in auto. La novità mira a rendere più semplice il tragitto quotidiano dei bambini, riducendo le esigenze di organizzazione e gli spostamenti dei genitori. La mossa riguarda specificamente le zone con meno di 5.000 abitanti, dove si prevede un incremento dei mezzi dedicati al trasporto scolastico.

Le mattine fatte di corse, incastri e genitori costretti a trasformarsi in tassisti potrebbero diventare un po’ meno complicate, almeno nei piccoli Comuni del Friuli Venezia Giulia. La Regione prepara infatti una modifica normativa che allargherà il servizio di trasporto scolastico anche ai.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Corridonia in pista: la svolta che rivoluziona le corse ippicheIl ministero dell’Agricoltura ha riorganizzato il calendario delle corse ippiche, assegnando una giornata in più all’ippodromo Martini di Corridonia...

Caserta tra le città meno care d’Italia: famiglie meno colpite dal caro vitaIn un’Italia sempre più alle prese con l’aumento del costo della vita, arrivano segnali positivi per il territorio casertano.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Multisettoriale: Amirante, più scuolabus e meno burocrazia per Comuni; Scuolabus anche per le scuole dell'infanzia nei piccoli comuni; Scuolabus Friuli Venezia Giulia, servizio esteso alla scuola dell'infanzia e burocrazia ridotta. Amirante: Rispondiamo così a un'esigenza reale; Auto tampona lo scuolabus: paura per un bambino in via Fiorentina.

Più scuolabus e meno corse disperate: la svolta per le famiglieLa Regione cambia le regole nei Comuni sotto i 3mila abitanti: il servizio scuolabus si allarga anche alla scuola dell’infanzia. Intanto arriva una stretta alla burocrazia urbanistica con tempi certi ... udinetoday.it

E. FVg, Amirante: più scuolabus e meno burocrazia per ComuniuUdine, 5 mag. (askanews) – Con queste modifiche interveniamo su due aspetti molto concreti: da un lato ampliamo e rendiamo più inclusivo il trasporto scolastico nei piccoli Comuni, dall’altro introdu ... askanews.it

La Regione prevede l'ampliamento dei servizi di scuolabus per le scuole dell'infanzia, soprattutto nei comuni con meno di 3000 abitanti. - facebook.com facebook