Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara | feriti una donna e tre minori

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 in direzione Vercelli. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo una donna e tre minori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti. Le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.

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