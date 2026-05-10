Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara | feriti una donna e tre minori
Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 in direzione Vercelli. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo una donna e tre minori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti. Le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.
Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, sulla strada statale 703, lungo la tangenziale di Novara in direzione Vercelli.L’incidenteL’allarme è scattato intorno alle 18,15. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si sarebbe ribaltata sulla carreggiata nei.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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