Roma auto si ribalta dopo incidente | feriti mamma e due bambini

Oggi in provincia di Roma, un’auto si è ribaltata a seguito di un incidente. A bordo si trovavano una donna e due bambini di 9 e 11 anni. La donna e i due bambini sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai soccorritori sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro per chiarire cosa abbia portato al ribaltamento del veicolo.

(Adnkronos) – Una donna con i figli di 9 e 11 anni sono rimasti feriti oggi, domenica 19 aprile, in un incidente in provincia di Roma. La sala operativa del comando di Roma ha inviato, alle 17,20, presso la strada di San Vito Romano la squadra dei vigili del fuoco di Palestrina per lo scontro tra due auto, di cui una capovolta. Appena arrivati sul posto il personale dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 hanno estratto la donna con i figli, trasportati poi in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. —[email protected] (Web Info) Sinner arriva a Madrid per ranking e. record: come può cambiare classifica senza Alcaraz🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Incidente sulla E78: auto si ribalta nella scarpata, due anziani feritiO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! L’incidente nel tardo pomeriggio... Leggi anche: Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, auto si ribalta in via del Vascello: paura a Monteverde Vecchio, intervengono i vigili del fuoco; Incidente a Grumolo delle Abbadesse: auto si ribalta, 2 feriti sulla SP26; Schianto all'incrocio, un'auto si ribalta: due persone ferite; Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tilt - FoggiaToday. Incidente a Grumolo delle Abbadesse: auto si ribalta, 2 feriti sulla SP26Un violento scontro si è verificato a Grumolo delle Abbadesse, dove due auto sono rimaste coinvolte in un grave sinistro stradale nel pomeriggio di ieri. vicenzareport.it Auto si ribalta dopo lo schianto: due feriti, paura all’incrocioIncidente a Grumolo delle Abbadesse: scontro tra due auto, una si ribalta. Due feriti, intervento di Vigili del fuoco e sanitari. nordest24.it +++BARLETTA, FESTA BIANCOROSSA A PIAZZA ROMA PER IL RITORNO TRA I PROFESSIONISTI+++ facebook Claudio Benedetti è il nuovo segretario generale della Uil Funzione pubblica di Roma ift.tt/vxhDSRq x.com