Busto Garolfo l’auto gli taglia la strada | centauro di 27 anni sbalzato dalla sella fa un volo di 20 metri

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 12 tra Inveruno e Legnano. Un motociclista di 27 anni è stato sbalzato dalla sella dopo che un’auto gli ha tagliato la strada, facendo compiere al centauro un volo di circa venti metri. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze fatali.

Busto Garolfo (Milano), 25 aprile 2026 – Schianto fortunatamente non fatale per un centauro di 27 anni che nel tardo pomeriggio di ieri stava percorrendo la provinciale 12 Inveruno-Legnano. All’altezza centro sportivo di Busto Garolfo, il motociclista si è visto tagliare la strada da una Renault familiare con a bordo due bambini di circa dieci anni insieme ai loro genitori. Il tutto è accaduto attorno alle 18.30 quando la Ducati del ventisettenne ha urtato violentemente l’automobile dal lato passeggero finendo ad una ventina di metri più avanti. https:www.ilgiorno.itlegnanocronacaincidente-mortale-provinciale-34-arluno-sottopasso-xj1uglp0 Nell’auto anche due bambini .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Busto Garolfo, l’auto gli taglia la strada: centauro di 27 anni sbalzato dalla sella fa un volo di 20 metri Notizie correlate Incidente lungo l'A27, centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto: 67enne rianimato dai vigili del fuoco. Strada chiusa per oreVITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente lungo l'autostrada A27 all'altezza di Vittorio Veneto, dove un centauro di 67 anni è stato sbalzato a circa 70... Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutareBrutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’inchiesta Hydra sconvolge la politica di Busto Garolfo; Inchiesta Hydra, a Busto Garolfo tensioni politiche tra accuse e prese di distanza; Busto Garolfo, ‘La Rete’: allenatore mandato via tra le polemiche, ma è bufera sul nuovo mister; Centro Estivo a Busto Garolfo: parte la raccolta fondi per includere tutti i bambini. Busto Garolfo, l’auto gli taglia la strada: centauro di 27 anni sbalzato dalla sella fa un volo di 20 metriL’incidente sulla direttrice Legnano-Inveruno già in passato teatro di scontri anche mortali. Il giovane portato in ospedale in condizioni critiche, ma non è in pericolo di vita ... ilgiorno.it Maltempo, tragedia sfiorata a Busto Garolfo: fulmine abbatte un albero che distrugge un’autoDiversi danni a cose e persone ma fortunatamente nessuno grave e soprattutto nessun morto. L'ondata di maltempo che ieri ha colpito la Lombardia dopo una normale giornata primaverile, con temperature ... fanpage.it La manifestazione partirà domenica 26 aprile da Busto Garolfo: 100 e 200 km in bici tra Lombardia e Piemonte - facebook.com facebook